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      Рома – Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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      Рома – Реал прогноз букмекеров
      Рома – Реал прогноз букмекеров / twitter AS Roma

      Одним из центральных матчей вторника, 27 ноября, в Лиге чемпионов, станет игра итальянской "Ромы" против испанского "Реала". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

      Несмотря на то, что матч состоится в Риме, именно гости поля имеют больше шансов на победу. В этом убеждены букмекеры, которые отдали предпочтение в этом противостоянии именно "Реалу". Несмотря на то, что "сливочные" на выходных были разгромлены в чемпионате Испании скромным "Эльче".

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      В William Hill коэффициент на победу "Ромы" выставили на уровне 3,30, в то время как на победу "Реала" принимаются с показателем 2,10. Ничья в этом матче – 3,70.

      PariMatch на ничью в матче "Рома" – "Реал" тоже выставил коэффициент 3,70. На то, что победят хозяева поля – 3,35. Победа "Реала" – 2,14.

      3,70, на ничью дают и в Marathon bet. Вот только у них победа "Ромы" имеет коэффициент 3,42, а "Реалу" – 2,16.

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      Относительно "Фаворит спорт", то их эксперты в своем прогнозе на победу "волков" дали коэффициент 3,45. На их соперников – 2,08. Ничья – 3,60.

      Напомним, матч "Рома" – "Реал" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

       

       

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 канал
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