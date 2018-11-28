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      "Реал" на классе переиграл "Рому": видео голов

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      Рома – Реал видео голов
      Рома – Реал видео голов / twitter AS Roma

      Итальянская "Рома" на собственном поле не смогла что-то противопоставить мадридскому "Реалу". Испанцы, которых в последнее время "лихорадит", уверенно победили 2:0 и взяли очередные три очка.

      В первом тайме у "волков" было несколько отличных моментов, чтобы открыть счет. Однако на пути становились удачные действия защитников гостей. Таким образом, первая половина игры завершилась сухой ничьей.

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      На старте второго тайма Бэйл воспользовался неуклюжей ошибкой Фасио и записал свою фамилию на табло. Мог Бейл оформить дубль, однако вышел на рандеву с голкипером "Ромы" и не смог переиграть последнего. Впрочем, Бейл таки принял участие в еще одной голевой атаке: валиец навесил на Бензема, который отпасовал на Лукача и тот с близкого расстояния переправил мяч в ворота "Ромы".

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      Стоит отметить, что несмотря на поражение "Рома" также выходит в 1/8 финала.

      Рома – Реал – 0:2
      Голы: Бэйл, 47, Лукас, 59

       

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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