Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов

Во вторник, 13 марта, донецкий "Шахтер" сыграет матч против итальянской "Ромы". Игра на "Стадио Олимпико" в Риме начнется в 21:45 часов по киевскому времени. Это будет ответный матч в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Предлагаем вам самые интересные факты и новости перед матчем, в котором будет определяться судьба путевки в четвертьфинал.

История противостояния

Свой лучший сезон в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" провел в сезоне 2010/11. Тогда "горнякам" удалось пройти в 1/4 финала. Соперником в 1/8 Лиги чемпионов тогда была именно итальянская "Рома". И вот через семь лет жребий снова сводит соперников на этой стадии турнира.

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Хотя в целом матч на "Стадио Олимпико" 13 марта станет шестой очной встречей между этими командами. Уверенное преимущество имеет именно украинская команда. Четыре встречи закончились в пользу "Шахтера", и только одна победа "Ромы". Наиболее значительная виктория дончан состоялась именно в Риме. Тогда для выхода в четвертьфинал в 2011 году "Шахтер" в первом тайме забил три гола в ворота соперников. Все, что смогли "волки" – забить два гола в ответ. Это был первый матч 1/8 Лиги чемпионов. В ответном матче "горняки" деклассировали соперника 3: 0.

Предыдущий матч

Несмотря на скепсис аналитиков сразу после жеребьевки, и до самого первого матча в Харькове, сейчас фаворитом пары считается именно "Шахтер". Такого мнения придерживаются и букмекеры.

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Все благодаря победе "горняков" 21 февраля. Удачная игра во втором тайме принесла победу "Шахтеру", а также улучшила шансы команды пройти дальше в Лиге чемпионов.

Единственной ложкой дегтя в данном случае стало то, что "Шахтер" пропустил гол, кроме того, выиграл только с разницей в один мяч.

Шахтер и Рома: игры между противостоянием

С момента, когда обе команды сыграли между собой первый матч, прошло три недели. За это время команды сыграли по три игры в своих чемпионатах. "Шахтер" продлил свою победную поступь, забив в общей сложности 11 голов. Пять раз удалось отличиться в воротах "Звезды", еще по три мяча от "горняков" пропустили "Карпаты" и "Ворскла". И при этом "Шахтер" не пропустил ни одного гола.

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Несколько иная ситуация у "Ромы". Сразу после матча в Харькове, "волки" уступили на своем поле "Милану" в чемпионате Италии. После этого начались разговоры о возможной отставке Эйсебио Ди Франческо. Однако все обошлось, когда "Рома" на выезде одолела фаворита чемпионата "Наполи" 2: 4. Больше всех к этой победе причастен форвард Эдин Джеко. От него и следует ожидать больше всего опасностей в матче против "Шахтера" (в первой игре он отметился результативным пасом). Тем более, что главный тренер дал ему передышку в матче против "Торино". "Рома" и без него победила 3: 0 и вернулась в "гонку" за лигочемпионовское место в Серии А.

Перед матчем: вероятные составы команд

Обе команды подходят к ответному матчу в идеальных кондициях. Единственный вопрос к "горнякам" – кто выйдет в центре защиты в пару к Ярославу Ракицкому после травмы Сергея Кривцова в матче против "Ромы". Однако здесь наиболее приемлемый вариант – Иван Ордец.

Те, кто вне игры "Ромы", травмированы уже давно. Так что на поле "Стадио Олимпико" выйдут те же, что и в Харькове.

Рома: Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Наингголан, Де Росси, Строотман – Ундер, Джеко, Перотти.

Шахтер: Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

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Усі подробиці цієї ситуації за посиланням https://t.co/qMEKsIAjRA pic.twitter.com/1yMRmK1NjR — Футбол 24 (@football24tv) 13 березня 2018 р.

Слова участников

Верю, "Рома" способна обыграть "Шахтер", выйти в 1/4 и переписать клубную историю. Мы должны быть очень внимательны в защите. У соперника быстрая, креативная атака, нужно постараться не дать ему отличиться. "Горняки" любят доминировать, права на ошибку у нас нет. Рассчитываю, что забьем быстрый гол. О ничьей мыслей нет, хотя, не скрою, готовимся к серии послематчевых пенальти,

– признался перед матчем Ди Франческо.

Стоит добавить, что до этого он высказался в несколько провокационной форме, заявив, что "Шахтер" скорее бразильская команда, чем украинская.

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"Шахтер" здесь, чтобы показывать свой футбол, который демонстрирует всегда. Мы будем оставаться собой. Ни в коем случае не приехали сюда защищать результат первого матча и только обороняться. Постараемся владеть мячом, доминировать и проводить как можно больше атак. Возможно, в некоторые моменты этому помешает соперник, но прятаться от игры мы не будем, – рассказал тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

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Интересные факты

На матче ожидается 45 тысяч фанатов.

Для Тараса Степаненко эта игра может стать 230 в составе "Шахтера".

Арбитром матча назначен Альберто Мальенко из Испании. Он три раза судил "Шахтер" в еврокубках. При этом украинская команда ни разу не проиграла, один раз сыграв вничью. В этих матчах "горняки" забили четыре гола и пропустили только один.

В 2018 году жребий свел сразу две украинские команды с клубами из "Рима". Меньше чем за неделю до игры на "Стадио Олимпико" между "Ромой" и "Шахтером", здесь свою игру провел киевский "Динамо" против местного "Лацио". 8 марта киевляне сыграли в результативную ничью в 1/8 Лиги Европы.

Українські клуби в єврокубках сезону-2018/19 – варіанти розподілу місць https://t.co/YsxjqiCTks — Футбол 24 (@football24tv) 13 березня 2018 р.

Это будет 370-й матч всех украинских клубов в Лиге / Кубке чемпионов.

На игре будет присутствовать главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. На матч его пригласил легенда "Ромы" Францеско Тотти.

Перед матчем с "Ромой" два игрока "Шахтера" – Фред и Тайсон получили вызов в сборную Бразилии.