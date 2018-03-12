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Рома – Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2017/18

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Рома – Шахтер смотреть онлайн Лига чемпионов 2017/18
Рома – Шахтер смотреть онлайн Лига чемпионов 2017/18

Игра "Рома" – "Шахтер" состоится во вторник, 13 марта в итальянском Риме на "Стадио Олимпико". Это будет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция матча онлайн будет происходить и в Украине.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Традиционно в Украине его будут транслировать на общенациональном ТРК "Украина" и телеканале "Футбол 1". Комментировать встречу на обоих каналах будет Виктор Вацко.

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Перед матчем в 21:30 на телеканале "Украина" будет включение из студии. В то время как на телеканале "Футбол 2" в эфир выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется за час до игры – в 20:45. А сразу по окончании матча здесь ведущие и эксперты проанализируют основные моменты противостояния.

Для тех, кто захочет смотреть матч "Рома" – "Шахтер" в интернете, на сайте телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" будет такая возможность за 29 гривен за одну игру.

К слову, текстовая онлайн-трансляция матча "Рома" – "Шахтер" будет доступна и на сайте "Футбол 24".

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Отчет с матча – на сайте "24" после окончания игры.

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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