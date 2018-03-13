Шахтер проиграл Роме в 1/8 Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков

После первой игры в Харькове, когда "Шахтер" победил 2:1, для обеих команд матч в Риме на "Стадио Олимпико" фактически все начинал сначала. "Роме" надо было во что бы то ни стало забивать. Гол в этом матче тоже был нужен и "Шахтеру", ведь преимущество было минимальным.

Еще до игры читатели сайта "24" были убеждены, что победу одержит "Шахтер". Таких было 42%. И только 15% проголосовали за победу "Ромы". Все, что в этой игре надо было сделать "горнякам" — не проиграть 1:0 или с разницей в два и более голов. Поэтому ничья или победа — и именно украинский клуб в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Обе команды вышли на игру в оптимальных составах. В отличие от матча в Харькове, тренер "горняков" Паулу Фонсека прибег лишь к одной заменеы, которая была вынужденой. В центр защиты вышел Иван Ордец. Остальные — все те же. На воротах Андрей Пятов, в защите Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий и Исмаили, в полузащите — Тарас Степаненко и Фред, впереди Бернард, Тайсон и Марлос, а на острие — Феррейра.

Состав «Шахтера» на матч против «Ромы»: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра.



Запасные: Кудрик, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко. — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 березня 2018 р.

Первый тайм отметился довольно спокойной игрой. "Шахтер" пытался держать мяч, понимая, что "Роме" надо атаковать, чтобы забить гол. Поэтому к концу первой 45-минутки именно "горняки" имели большее владение мячом. Однако пользы от такого владения было мало. За весь первый тайм "оранжево-черные" отличились лишь двумя острыми моментами. После подачи со штрафного один из защитников "снял" мяч с головы Ивана Ордеца. В другом моменте Феррейра обокрал Фазио и выходил на ворота Алилсона, однако защитник не дал как следует пробить.

Читайте также: Украинская сборная по биатлону не поедет на соревнования в Россию: поддерживаете ли вы решение?

"Рома" больше времени пыталась атаковать, однако "горняки" довольно надежно играли в защите. Хотя первый удар по воротам Пятова Эдин Джеко нанес уже на первой минуте игры. Поэтому первый тайм так и закончился без острых моментов и голов.

Все изменилось во втором тайме. Оба тренера внесли коррективы в игру. Игроки начали играть более разнообразно. Однако было видно, что "Шахтер" пытается удержать положительный результат, полученный в Харькове.

Именно "офсайдные ловушки", которые выручали в первом тайме, сыграли с "Шахтером" злую игру после перерыва. Если до этого удавалось защитникам держать линию, и несколько раз "ловить" на этом игроков "Ромы", то на 52 минуте система дала сбой. Эдин Джеко сумел избежать офсайда (линию не выдержал Иван Ордец) и один на один переиграл Андрея Пятова. Пробивал форвард в касание и между ног вратарю.

52 – Коларов не нашел вариантов на фланге на своей половине и отдал Перотти, а тот одним касанием забросил за спины защитникам: Джеко убежал на ворота Пятова и послал мяч под Андреем.#РомаШахтер (1:0) https://t.co/3USSuWa3XC — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 березня 2018 р.

Теперь уже "Шахтеру" нужно было идти вперед. Однако ничего не удавалось. В игре много ошибался Марлос, на этот раз "волки" надежно играли в защите. Поэтому Аллисона игроки украинской команды даже не беспокоили.

Все для "Шахтера" стало плачевно, когда на 79 минуте Ордец сфолил на Джеко. Это было перед штрафной, а форвард выходил один на один. Судья сразу же показал украинскому защитнику красную карточку.

После этого на поле даже произошла стычка между футболистами. Феррейра не слишком вежливо обошелся с мальчиком, который подает мячи. Это не понравилось футболистам "Ромы".

До конца матча "Шахтер" пытался забить "спасительный" гол, но так и не получилось. "Рома" одерживает минимальную победу которой ей хватило для прохода в 1/4 Лиги чемпионов. "Шахтер" вылетает из еврокубков.

Рома — Шахтер 1:0

Гол: Джеко, 52

Удаление: Ордец, 79