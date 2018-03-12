Рома – Шахтер: букмекеры определили фаворита матча 1/8 Лиги чемпионов

13 марта донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против итальянской "Ромы". Букмекеры определили фаворита этого матча, а также шансы каждой из команд пройти в следующий раунд.

В букмекерской конторе "Марафон" не слишком верят в победу "Шахтера" в этой игре. Там коэффициент на победу "горняков" в Риме – 4,95. Не слишком склонны там считать, что матч закончится вничью, коэффициент – 4,15. Поэтому фаворитом противостояния в этом матче является именно "Рома". На ее победу принимают ставки с коэффициентом 1,75. При том что коэффициент на "победа "Шахтера" или ничья" – 2,18.

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БК "Фаворит" тоже считает, что больше шансов победить в этом матче имеет "Рома". Коэффициент на победу "волков" – 1,70. Коэффициент 4,95 букмекеры дают на победу украинской команды. Ничью оценили ровно в 4.00.

Однако, несмотря на победу в первом матче "Шахтера", именно они и имеют больше шансов на проход, считают в "Фаворите". Они дают коэффициент 1,83 на проход именно "горняков". В то время как то, что "Рома" станет четвертьфиналистом Лиги чемпионов 2017/18, коэффициент 2,02. Хотя еще до матча в Харькове именно "Рома" была фаворитом этой пары.

Фаворитом на проход в следующую стадию турнира "Шахтер" считают и в "PariMatch". То, что именно украинская команда пройдет – 1,82, в то время как на "Рому" – 1,99.

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Несмотря на это, на "Стадио Олимпико", считают букмекеры, больше шансов победить именно у "Ромы" – 1,72. То, что "Шахтер" сумеет сыграть хотя бы вничью – 4,10. Победа дончан оценивается в 4,80. Результат, который удовлетворит украинскую команду – победа или ничья – 2,20.

К слову, именно на этом стадионе киевское "Динамо" сыграло в результативную ничью с итальянским "Лацио" в 1/8 Лиги Европы 8 марта.