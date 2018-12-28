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      "Рома" всерьез заинтересована одним из лидеров "Динамо"

      21 Читати новину українською
      Виктор Циганков
      Виктор Циганков

      21-летний футболист киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков является одним из трансферных приоритетов итальянской "Ромы".

      Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи следит за капитаном "Динамо" Виктором Цыганковым, утверждает сайт Gianlucadimarzio.com.

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      Текущая трансферная политика римского клуба направлена на инвестирование в молодых игроков. После летних переходов Клюйверта (19 лет), Чорича (22 года), Кристанте (23 года) и Дзаньоло (19 лет) римский клуб все еще охотится за Цыганковым. Украинец отлично вписывается в трансферную стратегию клуба.

      Напомним, что Виктор Цыганков в среду посетил матч "Ромы" против "Сассуоло" (3:1) в рамках 18-го тура Серии А, а ранее признавался, что ему льстит интерес итальянского клуба.

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      Теги: Спорт Футбол Рома Виктор Цыганков Динамо
      Источник: 24 Канал
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