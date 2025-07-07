Известно, что Старовойт возглавлял Курскую область в течение нескольких лет. О жизни российского чиновника рассказывает 24 Канал.

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Кто такой Роман Старовойт

Роман Старовойт – российский политик. Родился в Курске 20 января 1972 года. Через два года его отца перевели на работу в Ленинградскую область, где Старовойт провел свое детство.

В 1995-м окончил Балтийский государственный технический университет "Военмех". В 2008 году выучился в Северо-Западной академии государственной службы.

Роман Старовойт был женат, однако развелся в 2021 году. У него осталось двое детей. По данным росСМИ, по меньшей мере последний год он находился в отношениях с выпускницей медицинского университета. Жители Курска называли ее "первой леди" города.

Работал в госструктурах

В 2002 – 2005 годах экс-министр был генеральным директором "Стройинвеста". До 2010 года был первым заместителем председателя Комитета по инвестициям правительства Санкт-Петербурга.

С 2010 года занимал должность заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства России. Впоследствии возглавил "Росавтодор".

Через 8 лет стал заместителем министра транспорта России. А уже в мае 2024 года он возглавил министерство. Однако 7 июля 2025 года российский диктатор Владимир Путин уволил Старовойта с должности. Причиной якобы стал коллапс в российских аэропортах, из-за атаки БПЛА.

Был губернатором Курской области

В октябре 2018 года Старовойт был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Уже через год он возглавил регион. Продержался на должности 5 лет.

В июне 2019 года партия "Единая Россия" выдвинула беспартийного Романа Старовойта кандидатом в губернаторы Курской области.

Хотя он не являлся членом партии, в июле того же года его официально зарегистрировали кандидатом от нее. На сентябре Старовойт победил и возглавил область.

Его губернаторский срок истек 14 мая 2024 года. Именно в это время ВСУ начали наступление в Курской области.

Интересно то, что с июля 2022 года Старовойт находился под санкциями Великобритании, Канады, США, Украины, Австралии и Новой Зеландии. Их наложили за поддержку вторжения России в Украину и призывы к мобилизации.

Застрелился после увольнения: какова причина

Бывший министр покончил с собой 7 июля 2025 года. Сделал он это вблизи своего автомобиля Tesla Model X в деревне Мякинино под Москвой.

В 2018 году Роман Старовойт приобрел автомобиль у первого замуправления дорог "Кавказ" Анзора Зубкаева. Машина имела пять неуплаченных штрафов на сумму 6 тысяч рублей.

Как передают росСМИ, перед тем, как покончить жизнь, Старовойт еще находился на рабочем месте в Минтрансе, проводя совещание. Он якобы подозревал о возможной отставке, но узнал ее только из новостей.

Через пять минут после этого он якобы дал секретарю указание "выезд на 09:35" и закрылся в кабинете. В назначенное время, не попрощавшись ни с кем, он покинул министерство.

Первая на место инцидента прибыла его якобы девушка Полина, чтобы идентифицировать тело политика.

РосСМИ сообщают, что Роман Старовойт застрелился из наградного оружия, которое он получил в 2023 году от руководства МВД России.

По одной из версий, самоубийство может быть связано с уголовным делом, в котором он фигурировал как коррупционер. Показания давал бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов.

В случае возбуждения этого дела, Старовойту грозило бы до 20 лет заключения.