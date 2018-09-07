Роман Яремчук дебютировал в сборной Украины

Украина вырывает победу. В стартовом поединке Лиги наций желто-синяя дружина на выезде одолела Чехию со счетом 2:1. А Роман Яремчук свой дебютный матч в футболке национальной команды начал со старта.

Роман Яремчук только летом 2017 года перебрался в бельгийский "Гент", где сразу стал одним из основных нападающих клуба. За первый же сезон он в 18 матчах забил 5 голов. Продолжает забивать украинский нападающий и с начала нового сезона.

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Такая игра не могла остаться без внимания наставника национальной сборной Украины Андрея Шевченко. Он еще в марте 2018 года вызвал Яремчука на сбор для участия в матчах против Японии и Саудовской Аравии. Но тогда нападающий получил травму и не смог дебютировать за "сине-желтых".

Возможность сыграть первый матч за национальную сборную в Яремчука выпала 6 сентября 2018 года в игре против сборной Чехии на выезде в Лиге наций. Именно ему доверил место в стартовом составе главный тренер. И форвард имел два момента на старте встречи, чтобы отличиться, однако после его ударов мяч пролетал мимо ворот. Поэтому отличиться в дебютном матче ему не удалось. Несмотря на это, сборная Украины победила Чехию.

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Всего в этом матче Яремчук провел на поле 85 минут – в конце встречи его заменил Селезнев. Следующий раз нападающий сможет сыграть за сборную в воскресенье, 9 сентября, когда во Львове "сине-желтые" будут принимать сборную Словакии. Матч состоится при пустых трибунах.

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