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Роман Яремчук отметился голом в чемпионате Бельгии

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Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук отметился голом уже в первом туре нового чемпионата Бельгии.

Нападающий Гента Роман Яремчук уже забил гол в первом туре нового чемпионата Бельгии. "Гент", за который дебютировал и еще один украинец Игорь Пластун, пропустил еще на старте матча против "Стандардf".

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Пластун сыграл весь матч, но не был так успешен. В эпизоде ​​с первым пропущенным голом он задержался у чужих ворот после подачи со штрафного, и в это время "Стандард" разогнал контратаку по центру.

Впрочем уже в компенсированное к первому тайму время именно Яремчук вернул равновесие. Роман классно сыграл на опережение.

Правда, набрать очки в этой игре гол украинца "Гента" таки не помог. После перерыва "Стандард" вырвал победу 3-2.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 канал
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