Роман Труба не подавал документы на должность директора ГБР: адвокат рассказала детали конкурса

Роман Труба не подавал документы на должность директора Государственного бюро расследований. Он подавал документы на заместителя руководителя.

Об этом в программе "Политанатомия" рассказала адвокат и член Совета общественного контроля НАБУ Татьяна Козаченко.

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"Комиссия была из 9 человек, которая формировались парламентом и правительством. Там было требование, что все члены конкурсной комиссии должны иметь юридическое образование – это прямое требование закона. Двое из них его вообще не имели. Один из членов был депутат Евгений Дейдей, в отношении которого было уголовное производство в НАБУ", – отметила адвокат.

Возникает вопрос, каким образом человек, который подпадает под уголовное преследование за коррупционное преступление, входит в комиссию по избранию главы правоохранительного органа,

– сказала Татьяна Козаченко.

"На голову ГБР подавался Виталий Тытыч – известный адвокат Небесной сотни, Сергей Горбатюк – расследует преступления Майдана и возглавлял расследование. Их с конкурса забрали. Они до сих пор не знают, почему документы были отклонены, потому что любое лицо, которое подавало в суд или хотело проверить законность конкурса – не смогло этого сделать. Потому что никто от имени государства ни разу не пришел в суд и не показал каким образом проводился конкурс и почему документы были отклонены", – подытожила член Совета общественного контроля НАБУ.

Что известно о записи прослушки ТрубыАудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышно похожый на его голос, опубликовали вечером 19 ноября в телеграмме на анонимном канале "Трубу прорвало". Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.



В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал: вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко; подозрение бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; дело "Приватбанка"; дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка; закупки для армии.