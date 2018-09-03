Роман Зозуля отметился первым голом в новом сезоне
Нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля открыл счет своих голов в новом сезоне Сегунды.
В поединке 3-го тура с "Кордоба" Зозуля на 62-й минуте реализовал пенальти. Интересно, что в этом матче "Альбасете" дважды пробивал пенальти. На 4-й минуте встречи одиннадцатиметровый заработал Зозуля, который реализовал Вальдеррама.
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Всего в активе команды Зозули 5 очков, она находится на 4 строчке в турнирной таблице.
В прошлом сезоне украинский форвард в 30 матчах Сегунды забил 9 голов и стал лучшим бомбардиром команды.
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Источник: 24 Канал
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