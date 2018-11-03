Роман Зозуля забил эффектный гол в падении через себя: видео

Украинский нападающий Роман Зозуля принес победу клубу "Альбасете" в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Особенно эффектным оказался его гол в ворота соперников.

"Альбасете" выиграл на собственном поле в матче против "Химнастика" 2: 0. Первый гол был забит на 16-й минуте. Альбентоса в борьбе с украинцем срезал мяч в собственные ворота после прострела.

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А уже на 22-й минуте отличился и сам Зозуля. Он пробил в падении через себя под дальнюю штангу, перебросив через вратаря.

Видео голов в матче Альбасете-Химнастик

Благодаря этой победе "Альбасете" поднялся на 5 место с 20 очками в активе. Лидирует же "Малага", у которой 25 очков.