Романа Зозулю изъяли в матче против "Эльче"

Украинский нападающий Роман Зозуля вышел в стартовом составе "Альбасете" в выездном матче против "Эльче". Но покинул поле досрочно.

На 42-й минуте Роман Зозуля получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

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Стоит отметить, что к этому времени "Альбасете" было впереди – на 17-й минуте счет в матче открыл Акунья.

Матч так и закончился при минимальном преимуществе гостей. Благодаря этой победе "Альбасете" поднялось на 5-е место в турнирной таблице.