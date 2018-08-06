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Романчук получил вторую медаль на чемпионате Европы-2018 по плаванию

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Михаил Романчук
Михаил Романчук

Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером чемпионата Европы по летним видам спорта на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Михаил уступил 0,73 секунды немцу Флориану Веллброку, но опередил своего давнего соперника итальянца Грегорио Палтренери. Еще один представитель Украины Сергей Фролов стал седьмым.

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Отметим, что результат Михаила – 14.36,88 – новый национальный рекорд Украины. Предыдущее достижение тоже принадлежало ему. На прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште он тоже выиграл серебро, уступив лишь Палтренери, с результатом на 26 сотых секунды хуже.

Напомним, что это уже вторая медаль Романчука на этих соревнованиях. Первую медаль украинец завоевал 3 августа. Михаил опередил всех соперников на дистанции 400 метров вольным стилем и завоевал золото.

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Теги: Новости спорта Плавание
Источник: 24 Канал
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