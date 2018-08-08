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Романчук завоевал третье золото для Украины на Чемпионате Европы-2018 по плаванию

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Михаил Романчук выиграл третью медаль на Чемпионате Европы по плаванию
Михаил Романчук выиграл третью медаль на Чемпионате Европы по плаванию

Украинец Михаил Романчук стал победителем финального заплыва на 800 м вольным стилем на Чемпионате Европы-2018 в Глазго.

Романчук показал время 7.42:96, опередив ближайшего преследователя итальянца Грегорио Палтринери более чем на две секунды – 7.45:12. Третьим стал немец Флориан Веллброк – 7.45:60.

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В ходе дистанции лидировал норвежец Хенрик Кристиансен, но после половины дистанции Романчук пробился на второе место, а уже через 50 метров стал лидером.

Это уже третья медаль украинца на этих соревнованиях. Две предыдущие медали Романчука: золото на дистанции 400 метров вольным стилем и серебро на 1500 метров вольным стилем.

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Теги: Новости спорта Плавание
Источник: 24 Канал
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