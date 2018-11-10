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      Романчук завоевал золото на этапе Кубка мира по плаванию, Фролов – третий

      15 Читати новину українською
      Михаил Романчук
      Михаил Романчук

      Украинец Михаил Романчук выиграл очередное золото на этапе Кубка мира. Он стал победителем заплыва на 1500 метров вольным стилем в рамках соревнований в Токио.

      Еще один украинец Сергей Фролов в этой же дисциплине занял третье место.

      Читайте также: Украинский пловец Романчук финишировал третьим на этапе Кубка мира в Японии

      Романчук преодолел дистанцию за 14:27.93 мин., Опередив ближайшего преследователя японца Такеда Сьего на 05.33 сек. Фролов же показал результат 14:39.22 мин.

      Таким образом, украинцы выступили в Японии идентично, как недавно в Пекине, где на этой же дистанции выиграли золото и бронзу.

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      Теги: Спорт Плавание
      Источник: 24 Канал
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