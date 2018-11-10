Романчук завоевал золото на этапе Кубка мира по плаванию, Фролов – третий

Украинец Михаил Романчук выиграл очередное золото на этапе Кубка мира. Он стал победителем заплыва на 1500 метров вольным стилем в рамках соревнований в Токио.

Еще один украинец Сергей Фролов в этой же дисциплине занял третье место.

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Романчук преодолел дистанцию за 14:27.93 мин., Опередив ближайшего преследователя японца Такеда Сьего на 05.33 сек. Фролов же показал результат 14:39.22 мин.

Таким образом, украинцы выступили в Японии идентично, как недавно в Пекине, где на этой же дистанции выиграли золото и бронзу.

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