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      Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?

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      Кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо
      Кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо / 24 Канал

      Шутки про "Оскар", футболки с его изображением, которые кажется были у каждого, и десятки легендарных фильмов – это все о голливудском актере Леонардо Ди Каприо.

      Леонардо Ди Каприо чаще всего ассоциируется со слащавым образом красавчика. Но Лео бывает очень разным! И мы верим, что частичка его персонажей живет в каждом из нас. 

      Тест: Ланистеры, Старки или Баратеоны: кто ты из "Игры престолов"

      Сегодня, 11 ноября, в день рождения Леонардо Ди Каприо журналисты 24 канала предлагают пройти тест и узнать, кто вы – романтик Джек из "Титаника", отчаянный Хью из фильма "Легенда Хью Гласса" или бесстрашный Джордан из фильма "Волк с Уолл-стрит". Успеха!

       

       

      Теги: LifeStyle Голливуд Кино Леонардо Ди Каприо Тесты
      Источник: 24 Канал
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