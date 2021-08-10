Днем 3 августа злоумышленники приехали в авто Mercedes на Малиновского, где жертва снимал квартиру. Эльмураз Мамедов стрелял в погибшего, а Роман Курбанов – сидел в то время в авто. Об этом сообщил начальник Нацполиции Одесской области Олег Бех 10 августа.
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Четко все запланировали
Подозреваемые заранее купили авто и распределили роли. Как только Эльмураз Мамедов выстрелил, сразу побежал в авто и убежал вместе с Романом Курбановым. Позже они приехали на улицу Академика Филатова и оставили там Mercedes. После злоумышленники скрылись в разных направлениях.
Полиция подтвердила, что жертве было 25 лет.
Полиция обнаружила сообщника в убийстве Лачина Мамедова в Одессе / Фото Нацполиции Одесщины
Заочно объявили подозрение
Россиянина Романа Курбанова подозревают в умышленном убийстве в роли пособника. Ему может грозить лишение свободы на 10 – 15 лет. Также соучастника могу заключить пожизненно.
Подозрение злоумышленнику объявили заочно. Следователи Нацполиции получили разрешение суда на задержание Романа Курбанова. Как сообщает Олег Бех, двое злоумышленников находятся в розыске. Однако ранее в СМИ сообщали, что Эльмураза Мамедова задержали ночью 6 августа.
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Что известно об убийстве Лачина Мамедова в Одессе
- 3 августа неизвестный застрелил мужчину на Малиновского в Одессе.
- Пострадавший скончался в больнице, а злоумышленник скрылся на авто.
- Впоследствии установили, что это заказное убийство, а жертва – азербайджанец Лачин Мамедов.
- Мужчину убили из-за того, он что задолжал деньги одному из предпринимателей на рынке "Седьмой километр" в Одессе.
- Обнаружили, что киллер-28-летний Эльмураз Мамедов является гражданином Грузии.
- Недавно в Борисполе задержали его сообщника. Он пытался бежать из страны.
- В СМИ сообщили, что киллера тоже задержали в Киеве на съемной квартире. Тогда он звонил своей семье в Азербайджан. Полиция ранее не подтверждала эту информацию.