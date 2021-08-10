Это россиянин: полиция установила личность второго исполнителя убийства Мамедова в Одессе

Соучастником убийства Лачина Мамедова в Одессе оказался 35-летний Роман Курбанов. Он родился в Грузии, но является гражданином России. В заказном убийстве был наблюдателем и водителем Mercedes.

Днем 3 августа злоумышленники приехали в авто Mercedes на Малиновского, где жертва снимал квартиру. Эльмураз Мамедов стрелял в погибшего, а Роман Курбанов – сидел в то время в авто. Об этом сообщил начальник Нацполиции Одесской области Олег Бех 10 августа.

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Четко все запланировали

Подозреваемые заранее купили авто и распределили роли. Как только Эльмураз Мамедов выстрелил, сразу побежал в авто и убежал вместе с Романом Курбановым. Позже они приехали на улицу Академика Филатова и оставили там Mercedes. После злоумышленники скрылись в разных направлениях.

Полиция подтвердила, что жертве было 25 лет.



Полиция обнаружила сообщника в убийстве Лачина Мамедова в Одессе / Фото Нацполиции Одесщины

Заочно объявили подозрение

Россиянина Романа Курбанова подозревают в умышленном убийстве в роли пособника. Ему может грозить лишение свободы на 10 – 15 лет. Также соучастника могу заключить пожизненно.

Подозрение злоумышленникам объявили заочно. Следователи Нацполиции получили разрешение суда на задержание Романа Курбанова. Как сообщает Олег Бех, двое находятся в розыске. Однако ранее в СМИ сообщали, что Эльмураза Мамедова задержали ночью 6 августа.

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