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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Ромен Грожан сбил сурка во время практикигран-при Канады

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Пилоты Формулы-1 охотятся на зверей. Ромен Грожан во время практических заездов на гран-при Канады раздавил сурка, который опрометчиво забрел на трассу. Вины француза здесь хотя и не много, но карму он себе очевидно испортил. Уже на старте квалификации в Грожана загорелся двигатель, поэтому в воскресной гонке он пойдет в бой последним.

С противоположной же стороны пелетона стартует Себастьян Феттель. Немецкий пилот принес команде "Феррари" первый поул-позишн в Канаде с 2001 года, когда такого же результата добился легендарный Михаэль Шумахер.

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За спиной Феттеля стартует пилот Мерседеса Валтери Ботас, а третий результат в квалификации показал Макс Ферстапен за рулем ред бул. А вот лидер общего зачета Льюис Хэмилтон неожиданно оказался только на четвертой стартовой позиции.

Теги: Новости Украины Формула-1 Новости спорта
Источник: 24 канал
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