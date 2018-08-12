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Роналдо госпитализировали в Испании: известна причина

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Роналдо попал в больницу на Ибице
Роналдо попал в больницу на Ибице / Фото из открытых источников

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо был срочно госпитализирован на испанском острове Ибица. У спортсмена диагностировали пневмонию.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Отмечается, что 41-летний бразилец был доставлен в больницу еще в пятницу вечером. Там ему был поставлен диагноз – пневмония или воспаление легких.

На данный момент Роналдо перевели в частную клинику, где он проходит курс лечения в отделении интенсивной терапии.

Добавим, у звезды бразильского футбола на испанском острове есть свой дом, где он часто отдыхает летом.

Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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