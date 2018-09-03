15:53
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Роналдо официально приобрел испанский "Вальядолид"

58 Читати новину українською
Бразилец Роналдо приобрел испанский клуб
Бразилец Роналдо приобрел испанский клуб

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо официально представлен в качестве нового президента "Вальядолида".

Роналдо будет совмещать должности владельца и президента клуба, он приобрел 51% акций, заплатив 30 миллионов евро. Об этом сообщает официальный Twitter испанского клуба.

Читайте также: Из-за системы VAR нет желания праздновать голы, – игрок "Барселоны"

"Футбол – моя страсть. У нас есть все, чтобы достичь наших целей, стремимся не просто остаться в Примере, но и большего. Хотим создать конкурентоспособную команду и быть максимально прозрачными для наших болельщиков", – заявил Роналдо на пресс-конференции.

Отметим, что Вальядолид в сезоне 2018/19 стартовал с двух ничьих и одного поражения в Ла Лиге. Клуб занимает 16-е место среди 20 участников.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
сегодня, 15:02 Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
Андрій Воропаєв
"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
сегодня, 14:20 "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
Уляна Корицька
Убийство Александра Захарченко: последние новости
сегодня, 13:28 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
сегодня, 13:00 Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
Тетяна Мартинюк
Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
сегодня, 12:30 Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
Анастасія Ковач-Петрушенко
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
Формула-1: В Китае стартовал третий Гран-при сезона
 12 апреля 2013 , 08:46
Роналду помог выйти в лидеры. "Реал" - "Гранада" - 2:0
 25 января 2014 , 19:14
Луческу: Не сбегу из Украины, как это сделал Хуанде Рамос
 7 июня 2015 , 09:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук