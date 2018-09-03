Роналдо официально приобрел испанский "Вальядолид"

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо официально представлен в качестве нового президента "Вальядолида".

Роналдо будет совмещать должности владельца и президента клуба, он приобрел 51% акций, заплатив 30 миллионов евро. Об этом сообщает официальный Twitter испанского клуба.

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"Футбол – моя страсть. У нас есть все, чтобы достичь наших целей, стремимся не просто остаться в Примере, но и большего. Хотим создать конкурентоспособную команду и быть максимально прозрачными для наших болельщиков", – заявил Роналдо на пресс-конференции.

Отметим, что Вальядолид в сезоне 2018/19 стартовал с двух ничьих и одного поражения в Ла Лиге. Клуб занимает 16-е место среди 20 участников.

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