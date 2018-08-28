Роналдо планирует приобрести "Реал" из Вальядолида

Известный ранее бразильский футболист Роналдо планирует приобрести клуб из чемпионата Испании – "Реал" из города Вальядолид.

По данным местного издания Cadena SER, покупка обойдется в 30 миллионов евро. Такая цена обусловлена тем, что у клуба задолженностей на 25 миллионов евро.

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При этом после подписания соглашения, которое может быть заключено за две-три недели, Роналдо станет мажоритарным акционером клуба и его президентом. При этом нынешний владелец клуба Карлос Суарес планирует и в дальнейшем остаться на должности директора и участвовать в руководстве.



Однако Роналдо – не единственный, кто планирует приобрести клуб. В покупке заинтересованы инвесторы из Китая и Латинской Америки. И они готовы предложить большую сумму.



Стоит добавить, что Роналдо в Испании выступал за "Барселону" и мадридский "Реал". Также за свою карьеру он был игроком бразильских "Крузейро" и "Коринтианса", ПСВ, итальянский "Интер" и "Милан". Он также трижды признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА (1996, 1997, 2002) и дважды выигрывал "Золотой мяч" (1997, 2002). Со сборной Бразилии дважды становился чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.

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