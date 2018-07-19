Роналду будет выступать в форме из переработанного пластика

Чемпион Италии по футболу футбольный клуб "Ювентус" представил форму, которая полностью изготовлена из переработанного океанского пластика.

Так будет выглядеть третий комплект формы итальянского клуба на будущий сезон, пишет Inspired.

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Таким образом, чемпионы Италии присоединяются к кампании по борьбе за чистоту мирового океана.

Эко-форму для туринцев изготовил их технический спонсор, компания Adidas, совместно с организацией Parley Ocean Plastic.

Она выполнена в темно-серых тонах и на вид ничем особо не отличается от обычной формы футболистов.



"Ювентус" представил форму из переработанного пластика

Дизайнер из Adidas, Франческа Вентурини, которая занималась разработкой этих моделей, заявила, что форма является "эко-инновационной и долговечной".

Напомним, на днях в "Ювентус" перешел экс-нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Его трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро, которые клуб должен выплатить "Реалу" на протяжении следующих двух лет. Зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.