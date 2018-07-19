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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Роналду будет выступать в форме из переработанного пластика

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"Ювентус" представил форму из переработанного пластика
"Ювентус" представил форму из переработанного пластика / Facebook

Чемпион Италии по футболу футбольный клуб "Ювентус" представил форму, которая полностью изготовлена из переработанного океанского пластика.

Так будет выглядеть третий комплект формы итальянского клуба на будущий сезон, пишет Inspired.

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Таким образом, чемпионы Италии присоединяются к кампании по борьбе за чистоту мирового океана.

Эко-форму для туринцев изготовил их технический спонсор, компания Adidas, совместно с организацией Parley Ocean Plastic.

Она выполнена в темно-серых тонах и на вид ничем особо не отличается от обычной формы футболистов.

Ювентус еко-форма
"Ювентус" представил форму из переработанного пластика

Дизайнер из Adidas, Франческа Вентурини, которая занималась разработкой этих моделей, заявила, что форма является "эко-инновационной и долговечной".

Напомним, на днях в "Ювентус" перешел экс-нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Его трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро, которые клуб должен выплатить "Реалу" на протяжении следующих двух лет. Зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.

Теги: Новости спорта Экология
Источник: 24 Канал
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