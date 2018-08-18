Роналду дебютировал за "Ювентус" в официальном матче
Криштиану Роналду едва не опозорился в первом официальном матче за "Ювентус". Чемпион Италии только в компенсированное время сумел вырвать победу в гостях у скромного "Кьево" – 3:2.
Португалец провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.
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А вот Сами Хедира открыл счет уже на третьей минуте. Однако веронцы сумели не только сравнять цифры на табло, но и усилиями экс-ювентийца Джаккерини выйти вперед. Однако героем матча стал Бернардески, который уже на 93 минуте спас старт чемпионата для "Ювентуса" и принес победу.
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Источник: 24 канал
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