Роналду допустил эпическую ошибку на тренировке: видео

Португальский нападающий Криштиану Роналду готовится к сезону в составе "Ювентуса".

Во время одной из тренировок футболисты провели специальное занятие, пытаясь удержать мяч в воздухе. В перепасовке участвовал и Роналду, который уже занимается вместе с новыми партнерами по команде.

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Игроки "Ювентуса" выполнили несколько успешных ударов, после чего Роналду неудачно обработал мяч, чем вызвал бурную реакцию партнеров.

Напомним, что Криштиану перешел в туринский клуб из "Реала" за 117 млн евро, а его годовая зарплата составляет 30 млн евро.

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