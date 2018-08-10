Роналду допустил эпическую ошибку на тренировке: видео
Португальский нападающий Криштиану Роналду готовится к сезону в составе "Ювентуса".
Во время одной из тренировок футболисты провели специальное занятие, пытаясь удержать мяч в воздухе. В перепасовке участвовал и Роналду, который уже занимается вместе с новыми партнерами по команде.
Читайте также: Роналду оставил 20 тысяч евро "на чай" работникам в греческом отеле
Игроки "Ювентуса" выполнили несколько успешных ударов, после чего Роналду неудачно обработал мяч, чем вызвал бурную реакцию партнеров.
Напомним, что Криштиану перешел в туринский клуб из "Реала" за 117 млн евро, а его годовая зарплата составляет 30 млн евро.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Хэй закончит карьеру боксера, если не будет боя с Кличко17 декабря 2012 , 12:56
Хоккеист сменил украинское гражданство на российское31 августа 2013 , 17:04 2
Моуринью против ... Моуринью. Анонс 6 тура АПЛ28 сентября 2013 , 13:18
Если у Шевченко есть мозги, он не пойдет в сборную, - экс-игрок "Динамо"28 декабря 2015 , 10:01