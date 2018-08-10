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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Роналду допустил эпическую ошибку на тренировке: видео

240 Читати новину українською
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду готовится к сезону в составе "Ювентуса".

Во время одной из тренировок футболисты провели специальное занятие, пытаясь удержать мяч в воздухе. В перепасовке участвовал и Роналду, который уже занимается вместе с новыми партнерами по команде.

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Игроки "Ювентуса" выполнили несколько успешных ударов, после чего Роналду неудачно обработал мяч, чем вызвал бурную реакцию партнеров.

Напомним, что Криштиану перешел в туринский клуб из "Реала" за 117 млн евро, а его годовая зарплата составляет 30 млн евро.

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Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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