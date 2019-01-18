Роналду едва не облажался, рисуясь перед своей девушкой: смешное видео

Известный португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду едва не облажался, пытаясь развеселить свою любимую.

Роналду занимался в тренажерном зале на беговой дорожке, танцуя руками под музыку.

Читайте также: Подруга Роналду похвасталась идеальными формами в соцсети: фото

Когда его начала снимать его девушка Джорджина Родригес на телефон, португалец начал красоваться и чуть не упал со спортивного снаряда.

Напомним, что Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Роналду и Джорджина начали встречаться в июне 2016 года.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram