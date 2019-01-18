Роналду едва не облажался, рисуясь перед своей девушкой: смешное видео
Известный португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду едва не облажался, пытаясь развеселить свою любимую.
Роналду занимался в тренажерном зале на беговой дорожке, танцуя руками под музыку.
Читайте также: Подруга Роналду похвасталась идеальными формами в соцсети: фото
Когда его начала снимать его девушка Джорджина Родригес на телефон, португалец начал красоваться и чуть не упал со спортивного снаряда.
Напомним, что Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Роналду и Джорджина начали встречаться в июне 2016 года.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Moto GP: Испанцы доминировали во второй день испытаний7 февраля 2013 , 09:21
Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"12 мая 2013 , 13:49
Кубок Англии. "Суонси" шокирует МЮ на его поле. ВИДЕО5 января 2014 , 20:36
Шуфрич поставил своей команде ультиматум10 мая 2015 , 11:54