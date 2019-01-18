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      Роналду едва не облажался, рисуясь перед своей девушкой: смешное видео

      59 Читати новину українською
      Криштиану Роналду
      Криштиану Роналду / ФК "Ювентус"

      Известный португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду едва не облажался, пытаясь развеселить свою любимую.

      Роналду занимался в тренажерном зале на беговой дорожке, танцуя руками под музыку.

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      Когда его начала снимать его девушка Джорджина Родригес на телефон, португалец начал красоваться и чуть не упал со спортивного снаряда.

      Напомним, что Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Роналду и Джорджина начали встречаться в июне 2016 года.

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      Теги: Футбол Спорт Криштиану Роналду
      Источник: 24 Канал
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