Роналду может стать героем реалити-шоу от Facebook: известно гонорар футболиста

Социальная сеть Facebook планирует запустить реалити-шоу с участием звездного португальского нападающего Криштиану Роналду.

Переговоры между португальским форвардом и корпорацией Марка Цукерберга находятся на ранней стадии, сообщает журнал Variety.

Само шоу будет основано на документальном сериале про игрока в американский футбол Тома Брэди "Том против времени".

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Известно, что компания предложила Криштиану 10 миллионов долларов за 13 эпизодов с его участием. На аккаунт португальского футболиста подписаны более, чем 120 миллионов пользователей в Facebook.