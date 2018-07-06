Роналду может стать героем реалити-шоу от Facebook: известно гонорар футболиста
Социальная сеть Facebook планирует запустить реалити-шоу с участием звездного португальского нападающего Криштиану Роналду.
Переговоры между португальским форвардом и корпорацией Марка Цукерберга находятся на ранней стадии, сообщает журнал Variety.
Само шоу будет основано на документальном сериале про игрока в американский футбол Тома Брэди "Том против времени".
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Известно, что компания предложила Криштиану 10 миллионов долларов за 13 эпизодов с его участием. На аккаунт португальского футболиста подписаны более, чем 120 миллионов пользователей в Facebook.
Источник: 24 канал
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