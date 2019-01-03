Роналду назвал 2018 год лучшим в своей карьере

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду трогательно подвел итоги прошлого года.

Футболист сборной Португалии рассказал, почему 2018-й год был лучшим в его карьере.

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2018 год был лучшим годом в моей карьере. Все в Турине приветствовали меня фантастическим способом. Я не знаю, когда закончится моя карьера, но я в порядке, и я хочу продолжать играть в течение еще многих лет. В Серии А меня опекают так, как и в Испании, но здесь меньше пространства, потому что все команды имеют отличную оборону. Победа в Лиге чемпионов – это мечта, но мы не должны делать ее навязчивой идеей,

– цитирует Роналду Record.

Напомним, Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро.

В нынешнем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Италии, при этом забил 14 голов, а также отдал 5 результативных передач.

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