Роналду не сыграет за "Ювентус" в матче против "Реала"
Новичок "Ювентуса", португалец Криштиану Роналду не поможет команде в товарищеском матче против своего бывшего клуба – "Реала".
Встреча "Ювентуса" и "Реала" пройдет в рамках Международного кубка чемпионов 5 августа в США, а Роналду только 30 июля присоединится к своему новому клубу, сообщают испанские СМИ.
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Таким образом, он не успеет набрать должную форму за пять дней, да и сам не хочет дебютировать за "Ювентус" в матче со своей бывшей командой.
33-летний Роналду перебрался в "Ювентус" в статусе рекордсмена и живой легенды "Реала" – на его счету 450 голов в 438 матчах за клуб.
Источник: 24 Канал
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