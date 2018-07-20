Роналду оставил 20 тысяч евро "на чай" работникам в греческом отеле
Экс-игрок "Реала", нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отдыхал с семьей в Греции. Футболист щедро поблагодарил работников отеля "Коста-Наваріно".
Роналду оставил 17 850 фунтов чаевых ( более 19 тысяч евро). Об этом сообщает издание The Sun.
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Криштиану отдыхал с любимой Джорджиной Родригес, друзьями и старшим сыном на роскошной вилле на территории отеля в Пелопоннесе. За ними тщательно наблюдали и выполняли все необходимое для полноценного отдыха 10 работников.
Роналду остался доволен их работой и оставил такую сумму. В частности, он попросил руководство отеля разделить деньги поровну между всеми работниками.
Источник: 24 Канал
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