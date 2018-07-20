Роналду оставил 20 тысяч евро "на чай" работникам в греческом отеле

Экс-игрок "Реала", нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отдыхал с семьей в Греции. Футболист щедро поблагодарил работников отеля "Коста-Наваріно".

Роналду оставил 17 850 фунтов чаевых ( более 19 тысяч евро). Об этом сообщает издание The Sun.

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Криштиану отдыхал с любимой Джорджиной Родригес, друзьями и старшим сыном на роскошной вилле на территории отеля в Пелопоннесе. За ними тщательно наблюдали и выполняли все необходимое для полноценного отдыха 10 работников.

Роналду остался доволен их работой и оставил такую сумму. В частности, он попросил руководство отеля разделить деньги поровну между всеми работниками.

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 9 Лип 2018 р. о 3:02 PDT

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 8 Лип 2018 р. о 11:26 PDT