Роналду появился на тренировке "Ювентуса" с синяком под глазом: фото

5 сентября нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду участвовал в тренировке туринской команды с другими футболистами, которые отправились в расположение национальных сборных.

В фотоотчете на официальном сайте "Ювентуса" можно заметить, что 5-кратный обладатель "Золотого мяча" тренируется с синяком под глазом. Скорее всего, повреждение он получил в результате удара в лицо во время матча 3 тура Серии А против "Пармы" (2:1).

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Криштиану Роналду тренируется с синяком под глазом

Ранее главный тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что Криштиану не вызван в сборную в связи с тем, что проходит процесс адаптации в туринском клубе.

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