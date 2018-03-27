Роналду получил поцелуй от поклонника: курьезное видео
В Швейцарии с футбольной звездой Криштиану Роналду произошел курьезный эпизод – во время матча между сборными Португалии и Нидерландов к нему выбежали на поле несколько фанатов.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Один из болельщиков подбежал настолько близко к Роналду, что смог его поцеловать и сделать с ним фото.
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Добавим, матч завершился поражением Португалии – 1:3. Криштиану Роналду впервые в сезоне не нанес ни одного удара по воротам и отправился на скамейку запасных на 68-й минуте игры.
Роналду получил поцелуй от поклонника
Фанат поцеловал Роналду
Фанат поцеловал Роналду
Источник: 24 Канал
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