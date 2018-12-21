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      Роналду продает роскошный особняк в Манчестере: фото изнутри

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      Звезда итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду решил избавиться от своего элитного особняка в английском графстве Чешир.

      Футболист выставил на продажу дом, который приобрел неподалеку от Манчестера в 2006-м году. В это время он играл за "Манчестер Юнайтед".

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      Тогда за нескромную недвижимость футболист заплатил более 3,85 миллионов фунтов стерлингов.

      Трехэтажный особняк расположен в городе Олдерли-Эдж в графстве Чешир (Англия).

      Роналду особняк Англія
      Особняк Роналду в Англии выставлен на продажу

      Сейчас особняк Роналду можно купить за 3,25 миллиона фунтов.

      будинок Роналду Манчестер Англія
      Интерьер дома Роналду возле Манчестера

      Помимо 6 спален, в особняке также можно поплавать в закрытом бассейне, понежиться в джакузи, потренироваться в персональном спортзале и расслабиться в домашнем кинотеатре.

      будинок Роналду Англія Манчестер
      В особняке Роналду возле Манчестера есть собственный бассейн

      Ранее в Сети появились фото шикарного особняка Роналду в итальянском Турине.

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      Теги: Футбол Великобритания Новости недвижимости мира Новости недвижимости Фотоновости Криштиану Роналду Звездная недвижимость
      Источник: 24 Канал
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