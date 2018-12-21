Роналду продает роскошный особняк в Манчестере: фото изнутри
Звезда итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду решил избавиться от своего элитного особняка в английском графстве Чешир.
Футболист выставил на продажу дом, который приобрел неподалеку от Манчестера в 2006-м году. В это время он играл за "Манчестер Юнайтед".
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Тогда за нескромную недвижимость футболист заплатил более 3,85 миллионов фунтов стерлингов.
Трехэтажный особняк расположен в городе Олдерли-Эдж в графстве Чешир (Англия).
Особняк Роналду в Англии выставлен на продажу
Сейчас особняк Роналду можно купить за 3,25 миллиона фунтов.
Интерьер дома Роналду возле Манчестера
Помимо 6 спален, в особняке также можно поплавать в закрытом бассейне, понежиться в джакузи, потренироваться в персональном спортзале и расслабиться в домашнем кинотеатре.
В особняке Роналду возле Манчестера есть собственный бассейн
Ранее в Сети появились фото шикарного особняка Роналду в итальянском Турине.
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