Роналду прошел посвящение в "Ювентусе" и спел на стуле: видео

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел процедуру посвящения в новом клубе.

Португалец во время ужина с одноклубниками прошел церемонию посвящения. Роналду, стоя на стуле, спел песню и станцевал.

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Напомним, переход Роналду из "Реала" обошелся "Ювентусу" в около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

В субботу, 18 августа, португалец может дебютировать за новую команду в матче Серии А против "Кьево".

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