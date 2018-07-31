Роналду провел первую тренировку за новый клуб: видео

Португалец Криштиану Роналду провел первую тренировку в составе туринского "Ювентуса".

На поле тренировочной базы новичок "Старой синьоры" вышел вместе с футболистами, которые принимали участие в чемпионате мира в России. Все партнеры по команде тепло поздравили 33-летнего португальца, более того, с некоторыми Роналду уже знаком по выступлениям за "Реал".

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Также Роналду занимался в тренажерном зале вместе с игроками, которые из-за участия на чемпионате мира вышли из отпуска позже остальных.

Напомним, что Криштиану перешел в туринский клуб из "Реала" за 117 млн евро, а его годовая зарплата составляет 30 млн евро.

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