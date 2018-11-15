Роналду сделал предложение своей девушке, – СМИ

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду собирается жениться. Португальский футболист наконец-то решил узаконить отношения с матерью своей дочери.

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обручился со своей подругой – испанской моделью Джорджиной Родригес, сообщает The Mirror.

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Джорджина ответила согласием на предложение португальца узаконить отношения. Издание пишет, что Родригес уже начала подбирать свадебное платье.

Недавно влюбленных сфотографировали с новыми кольцами Cartier. А сама Джорджина показала фото украшения в своем Instagram.



Роналду сделал предложение своей девушке

Напомним, что Криштиану Роналду посетил Лондон вместе со своей женой Джорджиной Родригес. Супруги находились в столице Великобритании несколько дней, но отдых они провели не только вдвоем.

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