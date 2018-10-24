Роналду сделал смешное селфи с фанатом, который выбежал на поле в матче Лиги чемпионов: видео
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал селфи с болельщиком, который выбежал на поле стадиона "Олд Траффорд".
Об этом сообщает RMC Sport на своей странице в Twitter.
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Оказавшись на поле, фанат направился к Криштиану Роналду. Болельщика быстро догнали стюарды, однако португальский футболист успел сделать с фанатом селфи на его телефон.
Напомним, что матч между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" завершился победой туринской команды со счетом 1:0.
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Источник: 24 Канал
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