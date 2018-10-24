Роналду сделал смешное селфи с фанатом, который выбежал на поле в матче Лиги чемпионов: видео

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал селфи с болельщиком, который выбежал на поле стадиона "Олд Траффорд".

Об этом сообщает RMC Sport на своей странице в Twitter.

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Quand Cristiano Ronaldo prend un selfie sur la pelouse d'Old Trafford avec un fan entré sur le terrain au coup de sifflet final #MUNJUV #RMCLive #ChampionsZone pic.twitter.com/6uxjeXAyg3 — RMC Sport (@RMCsport) 23 октября 2018 г.

Оказавшись на поле, фанат направился к Криштиану Роналду. Болельщика быстро догнали стюарды, однако португальский футболист успел сделать с фанатом селфи на его телефон.

Напомним, что матч между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" завершился победой туринской команды со счетом 1:0.

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