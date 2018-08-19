Роналду сломал нос вратарю в дебюте за "Ювентус"

Туринский “Ювентус” одержал победу над “Кьево” в матче первого тура нового сезона итальянской Серии А.

Примечательно, что весь поединок на поле провел звездный новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду, который принял участие в неприятной ситуации на последних минутах встречи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

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Португалец вступил в верховую борьбу за мяч, столкнувшись с вратарем соперников Стефано Соррентино. Игрок "Кьево" потерял сознание, а после матча был доставлен в больницу, где ему был диагностирован перелом носа и подозрение на черепно-мозговую травму.

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