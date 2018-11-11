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      Роналду таки забил "Сан-Сиро", а "Ювентус" одержал одиннадцатую победу в Серии А

      7 Читати новину українською

      На внутренней арене "старая синьора" остается несравненной. После неожиданного поражения от "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, "Ювентус" в Серии А справился с "Миланом".

      Манджукич уже на восьмой минуте открыл счет. В конце первого тайма возвращать паритет мог экс-игрок "Юве" Гонсало Игуаин, впрочем пенальти аргентинца парировал Войцех Щенсны.

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      После перерыва же Гонсало официально оформил титул главного антигероя матча, накричав на арбитра и заработав тем самым удаление. На тот момент счет, правда, уже был 2:0. Ведь свой восьмой гол в Серии А забил Криштиану Коналду.

      "Ювентус" все еще без поражений идет в чемпионате Италии и опережает ближайшего преследователя "Наполи" на шесть очков.

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      Теги: Футбол Криштиану Роналду Спорт
      Источник: 24 канал
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