Роналду таки забил "Сан-Сиро", а "Ювентус" одержал одиннадцатую победу в Серии А

На внутренней арене "старая синьора" остается несравненной. После неожиданного поражения от "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, "Ювентус" в Серии А справился с "Миланом".

Манджукич уже на восьмой минуте открыл счет. В конце первого тайма возвращать паритет мог экс-игрок "Юве" Гонсало Игуаин, впрочем пенальти аргентинца парировал Войцех Щенсны.

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После перерыва же Гонсало официально оформил титул главного антигероя матча, накричав на арбитра и заработав тем самым удаление. На тот момент счет, правда, уже был 2:0. Ведь свой восьмой гол в Серии А забил Криштиану Коналду.

"Ювентус" все еще без поражений идет в чемпионате Италии и опережает ближайшего преследователя "Наполи" на шесть очков.