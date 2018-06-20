Роналду установил уникальный рекорд после гола в ворота Марокко
Португалец Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром европейских национальных сборных, обойдя по этому показателю легендарного Ференца Пушкаша.
Роналду в матче со сборной Марокко на Чемпионате мира забил гол уже на четвертой минуте. Это стал его 85 голом за национальную сборную, что позволило ему обойти Пушкаша (у венгра было 84 голов за сборную) и стать лучшим бомбардиром среди всех европейцев.
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Несмотря на такое количество забитых голов, Роналду не является лидером по этому показателю в миру. Его опережает игрок сборной Ирана Даеи, который отличился 109 раз.
Источник: 24 Канал
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