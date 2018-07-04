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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Роналду во время ЧМ-2018 отказался от номера-люкс и жил в стандартном номере

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Стали известны подробности проживания сборной Португалии в Саранске во время чемпионата мира 2018 года.

Во время группового этапа команда располагалась в гостинице "Меркурий". Капитану и лидеру сборной Криштиану Роналду предлагали номер-люкс, но он настоял на стандартных апартаментах стоимостью 4300 рублей (примерно 1750 гривен), информирует Сегодня.

Роналду жил на шестом этаже в одноместном 607-м номере с кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским экраном. Дизайн – в холодных тонах, минимум мебели, из окна открывается вид на самую оживленную магистраль Саранска. Спал Роналду на кровати размера "кинг-сайз".

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В отеле не стали комментировать информацию о срабатывании пожарной безопасности ночью, на что жаловались японские футболисты перед матчем с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018.

Зато в отеле опровергли слухи о том, что иранские болельщики шумели под окнами и мешали спать португальским футболистам, в частности, Роналду. На видео попало, как Роналду просит иранских болельщиков не шуметь под его окном.

"Подобное не могло произойти из-за совершенной системы звукоизоляции в номерах отеля. Тем более что Роналду жил на шестом этаже", – сказал управляющий отеля.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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