Роналду во время ЧМ-2018 отказался от номера-люкс и жил в стандартном номере

Стали известны подробности проживания сборной Португалии в Саранске во время чемпионата мира 2018 года.

Во время группового этапа команда располагалась в гостинице "Меркурий". Капитану и лидеру сборной Криштиану Роналду предлагали номер-люкс, но он настоял на стандартных апартаментах стоимостью 4300 рублей (примерно 1750 гривен), информирует Сегодня.

Роналду жил на шестом этаже в одноместном 607-м номере с кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским экраном. Дизайн – в холодных тонах, минимум мебели, из окна открывается вид на самую оживленную магистраль Саранска. Спал Роналду на кровати размера "кинг-сайз".

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В отеле не стали комментировать информацию о срабатывании пожарной безопасности ночью, на что жаловались японские футболисты перед матчем с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018.

Зато в отеле опровергли слухи о том, что иранские болельщики шумели под окнами и мешали спать португальским футболистам, в частности, Роналду. На видео попало, как Роналду просит иранских болельщиков не шуметь под его окном.

Cristiano Ronaldo asks the Iran fans outside his hotel window to keep quite so he can sleep.



Damn! They have waken up the beast. pic.twitter.com/StkMLLDiDs — Zeeshan⁷ (@FinishRonaldo) 25 червня 2018 р.

"Подобное не могло произойти из-за совершенной системы звукоизоляции в номерах отеля. Тем более что Роналду жил на шестом этаже", – сказал управляющий отеля.