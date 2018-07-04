Роналду во время ЧМ-2018 отказался от номера-люкс и жил в стандартном номере
Стали известны подробности проживания сборной Португалии в Саранске во время чемпионата мира 2018 года.
Во время группового этапа команда располагалась в гостинице "Меркурий". Капитану и лидеру сборной Криштиану Роналду предлагали номер-люкс, но он настоял на стандартных апартаментах стоимостью 4300 рублей (примерно 1750 гривен), информирует Сегодня.
Роналду жил на шестом этаже в одноместном 607-м номере с кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским экраном. Дизайн – в холодных тонах, минимум мебели, из окна открывается вид на самую оживленную магистраль Саранска. Спал Роналду на кровати размера "кинг-сайз".
Читайте также: "Реал" принял предложение продать Роналду в "Ювентус" – СМИ
В отеле не стали комментировать информацию о срабатывании пожарной безопасности ночью, на что жаловались японские футболисты перед матчем с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018.
Зато в отеле опровергли слухи о том, что иранские болельщики шумели под окнами и мешали спать португальским футболистам, в частности, Роналду. На видео попало, как Роналду просит иранских болельщиков не шуметь под его окном.
"Подобное не могло произойти из-за совершенной системы звукоизоляции в номерах отеля. Тем более что Роналду жил на шестом этаже", – сказал управляющий отеля.