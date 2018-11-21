Роналду впервые за 10 лет пропустит церемонию вручения "Золотого мяча"

Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается посещать церемонию награждения "Золотого мяча".

О возможном отсутствии Роналду сообщает издание corrieredellosport.

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Среди главных претендентов на награду находятся полузащитник "Реала" Лука Модрич (недавно выиграл награду лучшему футболисту года от ФИФА), его одноклубник Рафаэль Варан и Килиан Мбаппе из "ПСЖ".

Интересно, что на протяжении последних десяти лет "Золотой мяч" непременно выигрывали или Криштиану Роналду, или Лионель Месси, который также не входит в число главных претендентов на эту награду.

Напомним, что Криштиану Роналду не принял участия в церемонии вручения наград ФИФА. 33-летний португалец пропустил церемонию из-за плотного графика своей команды.

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