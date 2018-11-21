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      Роналду впервые за 10 лет пропустит церемонию вручения "Золотого мяча"

      67 Читати новину українською
      Криштиану Роналду
      Криштиану Роналду

      Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается посещать церемонию награждения "Золотого мяча".

      О возможном отсутствии Роналду сообщает издание corrieredellosport.

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      Среди главных претендентов на награду находятся полузащитник "Реала" Лука Модрич (недавно выиграл награду лучшему футболисту года от ФИФА), его одноклубник Рафаэль Варан и Килиан Мбаппе из "ПСЖ".

      Интересно, что на протяжении последних десяти лет "Золотой мяч" непременно выигрывали или Криштиану Роналду, или Лионель Месси, который также не входит в число главных претендентов на эту награду.

      Напомним, что Криштиану Роналду не принял участия в церемонии вручения наград ФИФА. 33-летний португалец пропустил церемонию из-за плотного графика своей команды.

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      Теги: Футбол Спорт Криштиану Роналду
      Источник: 24 Канал
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