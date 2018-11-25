Роналду забил свой десятый гол за "Ювентус": впечатляющее видео

Криштиану Роналду включил режим "машины" для забивания голов. Португалец отличился за "Ювентус" в третьем матче подряд, в воротах СПАЛа звезда оставил свой уже 10-й голевой автограф в новой команде.

Ювентус – СПАЛ – 2:0

Голы: Роналду, 29 – Манджукич, 60

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Защитники гостей знали, кого оставлять в одиночестве на убойной позиции перед собственными воротами. Роналду был обязан оформлять дубль после еще одного стандарта, но проспал отскок мяча от штанги.

На 60-й минуте португалец снова был в эпицентре событий. Криштиану разогнал контратаку, последним звеном которой стал Марио Манджукич. 2:0 – "Ювентус" выиграл четвертый матч подряд и уверенно лидирует в Серии А.

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