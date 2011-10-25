Росберг ведет переговоры с "Mercedes" о долгосрочном соглашении

В последнее время европейская пресса, ссылаясь на то, что Росберг не хочет продлевать контракт с "Mercedes", начала активно сватать немца в несколько команд формулы 1, выделяя среди других "Ferarri".

Однако в интервью изданию T-Online Нико не только опроверг слухи о переговорах с какой-либо конюшней, но и рассказал, что начал переговоры с "Mercedes" по поводу продления действующего соглашения. Росберг якобы готов подписать долгосрочный контракт с командой, ведь уверяет, что его в "Mercedes" устраивает абсолютно все.

"Мне очень комфортно в команде. Это большой проект, и я хочу быть его частью ", - заявил Нико.