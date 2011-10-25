12:04
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Росберг ведет переговоры с "Mercedes" о долгосрочном соглашении

      462 Читати новину українською

      В последнее время европейская пресса, ссылаясь на то, что Росберг не хочет продлевать контракт с "Mercedes", начала активно сватать немца в несколько команд формулы 1, выделяя среди других "Ferarri".

      Однако в интервью изданию T-Online Нико не только опроверг слухи о переговорах с какой-либо конюшней, но и рассказал, что начал переговоры с "Mercedes" по поводу продления действующего соглашения. Росберг якобы готов подписать долгосрочный контракт с командой, ведь уверяет, что его в "Mercedes" устраивает абсолютно все.

      "Мне очень комфортно в команде. Это большой проект, и я хочу быть его частью ", - заявил Нико.

      Теги: Спорт Гонки
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 25 октября 2011
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      сегодня , 12:00 9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      Блог Медіа 12
      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      сегодня , 08:40 Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      Артем Овдієнко 1951
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 ноября , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 713
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      17 ноября , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 2266
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      17 ноября , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 393
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Свитолина не справилась с экс-первой ракеткой мира Аной Иванович
       28 августа 2012 , 23:42
      Каталонская "Барселона" заинтересовалась баскетболистом с чемпионата Украины
       30 января 2013 , 17:57
      Форвард "Шахтера" вошел в топ-100 футболистов года по версии The Guardian
       21 декабря 2014 , 14:49
      Кочетов: На игре "Шахтер" - "Сталь" появился баннер, где в аббревиатуру был вписан портрет Гитлера
       6 ноября 2015 , 20:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук