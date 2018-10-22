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      Roshen заключила мир с "Киевским БКК" в споре относительно упаковки тортов

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      Roshen заключила мировое соглашение с "Киевским БКК"
      Roshen заключила мировое соглашение с "Киевским БКК" / Фото из открытых источников

      Корпорация Roshen заключила мировое соглашение с "Киевским БКК" в споре относительно сходства упаковки тортов.

      Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебных разбирательств.

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      По его словам, у Roshen больше нет претензий к "Киевскому БКК" о нарушении прав интеллектуальной собственности.

      Мы заключили мировую с БКК по "Киевскому торту", и по красной ленте, и по "Золотому ключику". Уже со следующего года потребитель это поймет, увидев торты на полках,
      – сказал он.

      Кроме того, в постановлении суда от 18 октября, опубликованной в Госреестре судебных решений, Roshen просит суд отменить ранее принятые решения об обеспечении исков по интеллектуальной собственности. Суд просьбу корпорации удовлетворил.

      Измененный дизайн продукции потребитель сможет увидеть на полках в начале 2019 года.

      Напомним, "Киевхлеб" подал иск против Roshen в Хозяйственный суд Киева с просьбой оставить за собой право на использование изображения для упаковки "Киевского торта". Об этом говорится в постановлении суда от 14 июня.

      Теги: Новости Киева Новости Украины Судьи Петр Порошенко Рошен
      Источник: 24 Канал
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