У НАТО уважно стежать за розвитком взаємин України та Росії. Наразі Альянс привітав зниження напруженості між країнами.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, они и в дальнейшем будут следить за развитием событий. Также Альянс рассчитывает, что Кремль полностью откажется от наращивания сил на границе с Украиной.

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Мы видели снижение напряженности, и, конечно, приветствуем это,

– подчеркнул Столтенберг.

Эскалация и отвод войск России

За несколько недель Россия подогнала к границе с Украиной и в оккупированный Крым около 100 тысяч своих военных.

В Пентагоне это назвали наибольшим количеством военных с 2014 года.

Впрочем, уже 23 апреля миноброны РФ заявило, что "учения и внезапная проверка" завершились, поэтому военные возвращаются на места постоянной дислокации.

Это касается и оккупированного Крыма – полуостров тоже понемногу покидают военные страны-агрессора, которых перебросили туда из-за "внезапной проверки".

Мировое сообщество осудило такую ​​эскалацию, а в Украине заявляли о возможном вторжении вглубь страны и "грузинском сценарии".

Киев считает, что такое развитие событий уменьшит напряжение, а в США осторожны с прогнозами – хотят видеть реальные действия, а не слышать заявления.