Россияне "разрисовывали" женщин ножами и сотни лет назад, Буча – очередная "визитка", – историк

Подобные акции как в Буче проводили в 20 веке с десяток раз. Однако у русских не было за это ответственности.

Об этом в эфире 24 канала рассказал историк, работник Института истории НАН Украины Александр Алферов. Он отметил, что в 1918 году уже был погром Киева, когда Михаил Муравьев зашел с войсками и по разным данным уничтожил около 10 тысяч киевлян.

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"Хочу напомнить еврейские погромы, в которых обвинили украинцев, в частности, Симона Петлюру. Это сентябрь 1919 года. Это делали большевики и белогвардейцы. То есть россияне", – сказал историк.

Это в генетической памяти русской армии

По словам Алферова, когда началась Вторая мировая война, в 1939 году во Львове замучили огромное количество гражданского населения. Он подчеркнул, что россияне уничтожали гражданские и когда приходили, и когда выходили из населенных пунктов.

Историк также вспомнил голодоморы и газовые атаки, которые совершали оккупанты. Алферов рассказал, что россияне всегда оставляют после себя выжженную землю.

Видим Бучу. Это тоже самое, что делали в 1918 году, сто лет назад. То есть мы говорим о генетической памяти их армии. Мы говорим о том, что женщин "разрисовывали" ножами как и сейчас. Видим изнасилование и расстрелы,

– сказал историк.

Он отметил, что не было только одного – ни СССР, ни Россия никогда не несли ответственность за свои действия.

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