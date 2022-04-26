Россия создает провокации в Приднестровье, чтобы открыть дополнительный фронт в Одесской области. Это заставит ВСУ переместить силы в этом направлении и ослабить позиции в Николаевской области, рассказали в Центре противодействия дезинформации.

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Приднестровье, по мнению Центра, последует примеру Беларуси и поддержит Россию без вступления в активные боевые действия.

Также в ведомстве предположили, что второй причиной провокаций может стать оправдание действий России в Украине.

Сбросив обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, "спасая своих", оправдывает вторжение в Украину и смерти тысяч своих солдат,

– написали в Центре противодействия дезинформации.

Еще одной причиной Центр называет отвод мирового внимания от Мариуполя, где в очередной раз нашли братские могилы украинцев. Так Россия хочет "вмести следы" геноцида украинцев и военных преступлений оккупантов.

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